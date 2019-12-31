Genk Alexander Sörloth için bin pişman
Belçika’da başarısız olup, C.Palace’a döndükten sonra Trabzon’da şov yapan Norveçliyi hayranlıkla izliyorlar.
SÖRLOTH’UN, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans Belçika’nın Gent kulübünde büyük bir pişmanlık duygusuna neden oldu. Trabzonspor’dan önce Gent’e kiralık giden ve 22 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan Sörloth’un performansı yetersiz bulunmuştu. Trabzonspor formasıyla bu sezon 26 maçta 15 gol ve 5 asistlik performansa ulaşan Norveçli golcü için Belçika basınında pişmanlık dolu haberler yer aldı, “Keşke gitmeseydi” denildi.
(Akşam)
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