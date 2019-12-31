Genk Alexander Sörloth için bin pişman

SÖRLOTH’UN, Trabzonspor formasıyla gösterdiği performans Belçika’nın Gent kulübünde büyük bir pişmanlık duygusuna neden oldu. Trabzonspor’dan önce Gent’e kiralık giden ve 22 maçta 5 gol atıp, 3 de asist yapan Sörloth’un performansı yetersiz bulunmuştu. Trabzonspor formasıyla bu sezon 26 maçta 15 gol ve 5 asistlik performansa ulaşan Norveçli golcü için Belçika basınında pişmanlık dolu haberler yer aldı, “Keşke gitmeseydi” denildi.

(Akşam)