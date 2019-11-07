  • Bist 100
    102653
  • Dolar
    5,7462
  • Euro
    6,3761
  • Altın
    274,4520
İstanbul
13 / 23
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Asker selamı veren hentbolcüler Yunus Özmusul ve Dursun Ali Tınkır'dan geri adım yok Asker selamı veren hentbolcüler Yunus Özmusul ve Dursun Ali Tınkır'dan geri adım yok
Yemen'de 'ARAMCO' barışı Yemen'de 'ARAMCO' barışı
Otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri hazırlandı Otomotivde yerli üretime özel taşıt finansman paketleri hazırlandı
"Yatırımlarımız devam edecek" "Yatırımlarımız devam edecek"
Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı Terörist Özge Aydın, YPG/PKK'nın yasa dışı sol örgütlerle ilişkisini bir kez daha ortaya çıkardı
Gençlik ve Spor Bakanlığı Antalya'da 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' düzenleyecek Gençlik ve Spor Bakanlığı Antalya'da 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' düzenleyecek
AP üyesi Zdechovsky'den 'Diyarbakır anneleri'ne sürpriz ziyaret AP üyesi Zdechovsky'den 'Diyarbakır anneleri'ne sürpriz ziyaret
Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida görüşme odasında Beşiktaş'ta Adem Ljajic ve Domagoj Vida görüşme odasında
Su termosundan uyuşturucu çıktı Su termosundan uyuşturucu çıktı
FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'hamisi' Ross Township seçimlerde koltuğunu kaybetti FETÖ'nün Pensilvanya'daki 'hamisi' Ross Township seçimlerde koltuğunu kaybetti
Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça Valilik uyarmıştı... İstanbul'da hala birçok tabela Arapça
TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 3 milyar metreküpü geçti TANAP'tan Türkiye'ye gelen gaz 3 milyar metreküpü geçti
Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi kabusa döndü Galatasaray'ın Avrupa'daki kötü gidişi kabusa döndü
Hindistan'dan ABD'yi çıldırtacak Rusya hamlesi Hindistan'dan ABD'yi çıldırtacak Rusya hamlesi
Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası olduğu yönündeki iddiaları yalanladı Kadir İnanır, Ebru Polat'ın amcası olduğu yönündeki iddiaları yalanladı
Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir Yöresel lezzetlerde hedef 25 milyar avroluk gelir
Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor Kadın girişimci işlediği mermeri Avrupa ve Amerika'ya ihraç ediyor
FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi FETÖ sanığı gurbetçiye örgütün 'şefkat tokadı' tehdidi
Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz: En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle Mevlid Kandili mesajları kısa ve öz: En güzel Mevlid Kandili mesajları sizlerle
Bebeğin akciğerine kaçan badem "acil" operasyonla çıkarıldı Bebeğin akciğerine kaçan badem "acil" operasyonla çıkarıldı
Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor Denizciler yaklaşan felakete dikkat çekiyor
Pakistan ve Hindistan arasında anlaşma sağlanan tek konu: Kartarpur Koridoru Pakistan ve Hindistan arasında anlaşma sağlanan tek konu: Kartarpur Koridoru
11 yıl önce yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen sağır ve dilsiz gencin katili öz babası çıktı 11 yıl önce yol kenarında tabancayla vurularak öldürülen sağır ve dilsiz gencin katili öz babası çıktı
Milli Savunma Bakanlığından 'Anıtkabir' videosu Milli Savunma Bakanlığından 'Anıtkabir' videosu

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

07 Kasım 2019 Perşembe 13:03:24 | Son Güncelleme: 07 Kasım 2019 Perşembe 13:04:55

Gençlik ve Spor Bakanlığı Antalya'da 'Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı' düzenleyecek

Gençlik ve Spor Bakanlığı, 10-13 Kasım tarihlerinde Antalya'da, "Türkiye Spor Turizmi Çalıştayı" düzenleyecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Türkiye’nin 600 milyar dolara yaklaşan küresel spor endüstrisinden alacağı payın arttırılması ana hedefiyle yapılacak çalıştayın parolası ise "Sporda Marka Ülke Türkiye" olarak belirlendi.

Çalıştayda spor turizmi konusunun tüm boyutlarıyla ele alınacağı, "Türkiye Spor Turizmi Stratejisi" ile spor turizmi yol haritasının oluşturulacağı da ifade edildi. Bilim insanları, kamu kurum ve kuruluşları, acente ve konaklama sektörü temsilcileri, belediyeler ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve uzman kişiler çalıştayda yer alacak.

Spor Turizminde "Ürün Çeşitliliği ve Sürdürülebilirlik", "Örgütlenme ve Destinasyon Yönetimi", "Çevre, Planlama ve Tesisleşme", "Yatırım, Finansman ve Teşvik", "Tanıtım, İletişim, Pazarlama" ve "İnsan Kaynağı Yönetimi, Eğitim ve Ar-Ge", çalıştayın konu başlıkları olarak belirlendi.

Antalya'da 4 gün sürecek çalıştayla Türkiye'de spor turizminin bütüncül olarak belirli bir vizyon doğrultusunda, ilgili tüm sportif faaliyetlerini içerecek şekilde geliştirilmesine yönelik etkin ve sürdürülebilir strateji oluşturulması öngörülüyor.

(AA)

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ