Gençlik ve spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Hedefimiz 1 milyon kişiye yüzme öğretmek!

Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarı süresince 17 yıldır ülkeye çok önemli spor tesisleri kazandırdıklarını belirten Kasapoğlu, vatandaşların bu tesislerden daha çok yararlanmasını beklediklerini bildirdi. Bakan Kasapoğlu: “Cumhurbaşkanımızın spora olan ilgisi malum. Onun önderliğinde ülkemize birçok spor tesisi kazandırdık. Vatandaşlarımızın bu tesisleri daha çok kullanmasını talep ediyoruz. Onlar tesisleri eskitsinler, biz yenilerini yapalım. Bilhassa kadınları önemsiyoruz. Çünkü kadınlar spor yaparsa, çocuklar da spor yaparlar. Sağlıklı nesiller yetiştirmemiz lazım. Böylece sosyal güvenlik harcamalarımızda da düşüşler olacaktır. Herkesi daha çok spor yapmaya davet ediyorum” dedi.

Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 yılda 1 milyon yüzme bilmeyen vatandaşa yüzme öğretme hedefinde olduklarını ifade ederek “Sadece yüzmede değil, birçok spor dalında okullarımızla, belediyelerimizle işbirliğimizi daha da arttırıp halkımıza spor yaptırmamız gerekiyor. Okullarımızda mobil havuz uygulamasına başladık. Ayrıca semtlerimizde küçük havuzlar da inşaa etmeye başladık ki, hepsi insanımızı daha çok yüzmeyle buluşturmak içindir” ifadelerini kullandı.

2019-2020 periyodunu gönüllülük yılı olarak tespit ettiklerini açıklayan Kasapoğlu, gençleri gönüllü olma konusunda göreve çağırdı. Konunun sadece spordaki gönüllülük olmadığını, sosyal hayatı da kapsadığını ifade eden Mehmet Muharrem Kasapoğlu konuyla ilgili www.gencgonulluler.gov.tr ‘den tüm detaylara ulaşılabileceğini söyledi.

Bakanlığa bağlı yurtlarda da spor yapılması konusunda ciddi çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Kasapoğlu: “1000civarı öğrenci yurdunda 800.000 civarı öğrenciyi misafir ediyoruz. Konforları 5 yıldızlı otel standardına yakın. Orada da sadece ders çalışmıyorlar. Hayata hazırlanıyorlar dost ediniyorlar. Yurtlarımızda ayrıca spor da yaptıracak imkanlarımızı oluşturuyoruz.” dedi.

KAYNAK: LİG RADYO