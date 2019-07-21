Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceklerini açıkladı.

Bakan Kasapoğlu, 31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Bakanlık olarak ikinci 100 günlük plan çerçevesinde 100 bin kişiye yüzme öğretme hedefi koyduklarını hatırlatan Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu çerçevede gördüğümüz teveccüh bizleri çok daha farklı bir noktaya sevk etti. 100 bin hedefini, 100 günlük süreçte 150 bin çocuğumuza yüzme öğreterek tamamladık. Bugün yeni bir hedef koyuyoruz. Bakanlık olarak 1 milyon yeni yüzücü kazanma adına 2020 sonuna kadar 1 milyon kişiye yüzme öğreteceğiz." ifadelerini kullandı.

Kasapoğlu, yüzmenin sağlığı sürekli kılma adına önemli bir spor olduğuna dikkati çekerek, "Bakanlık olarak tüm havuzlarımızı, belediyelerin ve üniversitelerin havuzlarını bu amaç doğrultusunda kullanacağız. Gerekirse özel sektörle de havuz konusunda iş birliği yapacağız. Yeni havuz inşa etme notasında çok güzel çalışmalarımız var. Yüzme noktasında her türlü engeli ortadan kaldıracağız. Her yaştan insana yüzme öğreteceğiz. Sürecin sonunda Avrupa'da ve dünyada yüzme şampiyonlarıyla bu başarıyı taçlandıracağız." diye konuştu.

31. Samsung Boğaziçi Kıtalararası Yüzme Yarışı hakkında da görüşlerini aktaran Bakan Kasapoğlu, şunları kaydetti:

"Organizasyon güzel. İstanbul, dünyanın gözbebeği. Organizasyonun güzel bir şekilde yürümesi ve halkımızın ilgisi bizleri umutlandırıyor. Gücümüze güç katıyor. Bu yarışmaya yüzücü olarak katılan yarısı yabancı bin 200 kişi var. Bunlar 28 dakikada kontenjanı doldurdu. Bu da ülkemizin spor turizmi açısında geldiği noktayı ve ülkemize duyulan güveni ortaya koyması açısında çok önemli. Bu noktada ülkemizin spor turizmi noktasındaki imkanlarını arttıracağız. Bu süreci daha da güçlendireceğiz."

(AA)