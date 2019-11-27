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27 Kasım 2019 Çarşamba 21:20:40 | Son Güncelleme: 27 Kasım 2019 Çarşamba 21:24:39

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu'ndan Medipol Başakşehir'e ziyaret

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Başakşehir Kulübü'nü ziyaret etti.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, UEFA Avrupa Ligi’nde yarın İtalyan ekibi Roma ile çıkacağı kritik karşılaşma öncesi Medipol Başakşehir Kulübü’nü ziyaret etti.

Bakan Kasapoğlu'na ziyarette Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ eşlik etti. Başkan Gümüşdağ, Bakan Kasapoğlu'na kulüp binası ve statla ilgili bilgiler verdi.

Başakşehir’in yarın UEFA Avrupa Ligi’nde çok önemli bir karşılaşmaya çıkacağını hatırlatan Bakan Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Yarın akşam kulüp tarihinin belki de en önemli maçına çıkacaksınız. Çok çalışmanızın ve ortaya koyduğunuz özverinin sonucunda, Avrupa Ligi'nde bir üst tura çıkmak için önünüzde tek viraj kaldı. Ben gerek teknik heyetimizin, sporcularımızın, gerekse de kulüp yönetiminin gözlerinde bu heyecanı görüyorum. İnşallah yarın sahadan galibiyetle ayrılacak ve emin adımlarla yolunuza devam edeceksiniz. Hepinize yürekten başarılar diliyorum. Yolunuz açık olsun. Oyuna kalbinizi, yüreğinizi koyun. Başaracaksınız.”

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