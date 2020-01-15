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15 Ocak 2020 Çarşamba 15:47:15 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 15:49:28

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın ardından açıklamalarda bulundu.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın beklenilenin ötesinde verimle sonuçlanacağına inandığını söyledi.

Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın üçüncü gününün öğle arasında, spor federasyonlarının başkanlarıyla kameraların karşısına geçti.

Spor ailesinin çalıştayda bir araya geldiğini belirten Kasapoğlu, "Bugünümüzü, yarınlarımızı, sorunlarımızı, çözüm önerilerimizi... Herkes ne düşünüyorsa ortaya koyuyor. Hem verimli hem de keyifli bir ortam. Tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum." dedi.

Kasapoğlu, çalıştayın ilk 2 gününün futbol odaklı geçtiğini dile getirerek, "Bugün ise diğer branşların federasyon başkanlarıyla bir aradayız. Biz spor camiası olarak bir aileyiz. Ailemizin elbette sorunları, çözülmesi gereken konularımız var. Bunları masaya yatırıyoruz. 'İlk gün hatalarımızla yüzleşeceğiz' dedik. Hatalarımızla yüzleşmekten çekinmiyoruz. Medeni yaklaşımlarından, usul üslup noktasındaki hassasiyetlerinden dolayı ayrıca teşekkür ediyorum. " ifadelerini kullandı.

"Buradaki her arkadaşımızın derdi, sporumuzun yarınları." diyen Kasapoğlu, "Kulüplerimiz, federasyonlarımız, bu sorunları dert edinen tüm camiayla daha güçlü bir gelecek için yarınlara yürüyeceğiz. Buna inanıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kasapoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı dün ziyaret ettiklerini hatırlatarak, şöyle devam etti: "Dün Sayın Cumhurbaşkanı'mıza çalıştayın gündemini arz ettik. Kendilerinin bu konuda güçlü desteği var. Kendilerine müteşekkiriz. Çalıştayımızın beklenilenin de ötesinde bir verimle sonuçlanacağına inanıyoruz. Çalıştayın sonuçlarını da kamuoyuyla paylaşacağız. Mali ve idari anlamdaki konuları masaya yatırdığımız gibi, bunların uluslararası anlamda küresel rekabette daha güçlü olma adına nasıl şekillendirileceğine yönelik yol haritalarını ortaya koyacağız."

Gençlere önem verdiklerinin altını çizen Kasapoğlu, "Gençler bizim en önemli varlığımız, imkanımız. Bu imkanı yarınlara taşımak için el ele, gönül gönüle verdik. 2019'da önemli başarılar elde ettik. İnşallah bu başarıları 2020'de taçlandıracağız." şeklinde görüş belirtti.

Kasapoğlu, spor kültürünü yaygınlaştırmanın gayreti içinde olduklarına işaret ederek, şunları kaydetti: "Sporcularımızın performans noktasındaki seviyelerini de her geçen gün daha yukarılarda görmek bizi mutlu ediyor. En son voleybolda kızlarımızın inancını, gayretini gördük. İnşallah 2020 madalyalarla taçlandıracağımız başarı dolu bir yıl olacak. Çalıştay vesilesiyle şunu gördüm ki bu tür birliktelikleri daha sık sağlamamız lazım. Sporun kardeşlik, dönüştürücü, birleştirici ruhunu ortaya çıkaracak çok önemli fikirler var. Aziz milletimizi hak ettiği başarılarla sevindirmenin gayreti içinde olacağız."

(AA)

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