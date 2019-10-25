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25 Ekim 2019 Cuma 14:07:25 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 14:09:02

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu: Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok

Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu, "Tesisleşme noktasında mükemmel durumdayız. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak hem daha büyük başarılar gelecek hem de daha sağlıklı bir toplum olacak." dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Sosyal Fayda Zirvesi 2019" programına katıldı.

Bakan Kasapoğlu, Zorlu PSM'de gerçekleştirilen organizasyonun açılışında UNDP Türkiye İletişim Koordinatörü Moderatör Faik Uyanık'ın sorularını yanıtladı.

Geçen yıl gerçekleştirilen sosyal fayda zirvesinin önemine değinen Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Bu, bizim için bir motivasyon kaynağı oldu. Gençlerimizin gönüllülükle ilgili enerjisi bizler için çok önemliydi, bu da bizi daha çok çalışmaya sevk etti. Gönüllülüğe ilginin her gün arttığını görüyoruz. Ülkemizde ciddi bir gönüllü olma potansiyeli var." diye konuştu.

2019'u "Gönüllülük Yılı" ilan ettiklerini hatırlatan Kasapoğlu, gönüllülük platformu sayısının beklediklerinden fazla arttığının altını çizerek, şunları kaydetti:

"Bu potansiyeli açığa çıkarmakla ilgili teknik faaliyetler gerekiyor. Gönüllülük halkamızı genişletmemiz gerekiyor. Gençlerle her buluşmamızda gündeme getiriyoruz. Gençlerin her daim erişebilecekleri bir web sitemiz ve mobil aplikasyonumuz var. Gençlerimizde bu gönül olduktan sonra hiçbir engelimiz yok."

"Tesisleşme noktasında mükemmel durumdayız"

Bakan Kasapoğlu, Türkiye'nin sporda tesisleşme noktasında çok iyi durumda olduğunu belirtti.

Kasapoğlu, şöyle devam etti:

"Tesisleşme noktasında mükemmel durumdayız. Aşmamız gereken en önemli konu, spor noktasındaki alışkanlıklar. Spor kültürünü güçlendirmemiz gerekiyor. Bunu başarırsak hem daha büyük başarılar gelecek hem de daha sağlıklı bir toplum olacak. Bize önemli fayda sağlayacak. Sporun tabana yayılması ve sporda performans adına iki temel amacımız var. Kadın erkek, genç yaşlı demeden spora erişimi sağlamalıyız."

Kadınların spora erişimini daha da önemsediklerini aktaran Bakan Kasapoğlu, "Kadınlara öncelik tanıyarak spor kültürünü yaygınlaştıracağımızı düşünüyoruz. Katılımcı bir mantıkla gençlerimizle beraberiz. Bizim Bakanlığımız, gençlerin Bakanlığı. Her yıl proje desteklerimiz var. 'Düşünün, tasarlayın, gerçekleştirin.' diyoruz. Gençlerimizin üretken olmasını istiyoruz. Girişimcilik ve inovasyon bizim için çok önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Sporun sağlık açısından önemine de değinen Bakan Kasapoğlu, sözlerini şöyle tamamladı:

"Sağlığın en önemli faktörlerinden biri hareketlilik. Bu da sporla olabilecek bir durum. Bu konuda yerel yönetimlerimizde çok ciddi çalışmalarımız var. Bizim için herkes genç, o yüzden 'Spor engel tanımaz.' diyoruz. Spor tesislerine erişimi kolaylaştırma konusunda çok ciddi çalışmalarımız var. Son günlerde sporda ciddi başarılarla karşılaştık. Cimnastikte İbrahim'in başarısı bize çok önemli bir başlangıcı müjdeliyor. Kitap, çok önem verdiğimiz bir konu. Gençlerimizin üretken bir şekilde geleceğe hazırlanması gerektiğine inanıyoruz."

(AA)

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