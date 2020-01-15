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15 Ocak 2020 Çarşamba 13:53:16 | Son Güncelleme: 15 Ocak 2020 Çarşamba 13:54:33

Gençlerbirliği'nden Nadir Çiftçi'ye 30 bin Euro para cezası!

Gençlerbirliği Yönetim Kurulu, Süper Lig'in 17. haftasında Beşiktaş ile yapılan maçta, hakem Fırat Aydınus'a karşı sportmenliğe aykırı hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle, kırmızı kart gören Nadir Çiftçi'ye 30 bin Euro para cezası verdi.

Kulüpten yapılan açıklamada, hata yapan futbolculara karşı disiplin cezalarının kararlılıkla uygulandığı vurgulanarak, "27.12.2019 tarihinde oynanan Beşiktaş-Gençlerbirliği maçında müsabaka hakemine karşı "sportmenliğe aykırı" tutumu nedeniyle oyundan atılan Nadir Çiftçi'nin durumu, yönetim kurulumuzca değerlendirilmiş ve karara bağlanmıştır. Gençlerbirliği Spor Kulübünün iç disiplin talimatı gereğince yönetim kurulumuz tarafından Nadir Çiftçi'ye 30 bin Euro para cezası verilmiştir. Centilmenliğimizle övünmekten vazgeçmeyeceğimizi ve Gençlerbirliği formasına yakışmayacak hareketlerin tekrarlanması durumunda da tüm futbolcularımıza iç disiplin talimatının aynı maddesini işleteceğimizi herkesin bilmesini isteriz." değerlendirmesinde bulunuldu.

"Hakemlerin konuşulmadığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz"

Açıklamada, kurallara karşı gösterdikleri hassasiyetin herkes tarafından benimsenmesi gerektiğinin altı çizilerek, "Hakemlerimizi ya da federasyonumuzu eleştirirken tek taraflı bakmayarak, üzerimize düşeni yapacağımızı kamuoyu ile her defasında paylaştık. Futbolun tüm paydaşlarından beklentimiz, gösterdiğimiz hassasiyetin herkes tarafından benimsenmesidir. Nadir Çiftçi yaptığı hareket nedeniyle nasıl hem Türkiye Futbol Federasyonu hem de kulübümüzce cezalandırılıyorsa, gözünün önündeki faulü göremeyenler ya da fahiş hatalarla futbolumuzun tartışılır hale gelmesine yol açan hakemler için de federasyonumuz gereğini yapabilmelidir. Gençlerbirliği Spor Kulübü, her zaman hakemlerimizin, federasyonumuzun yanında olacak ve 'güzel oyunu' destekleyecek. Hassasiyetlerimizin ve samimiyetimizin anlaşıldığını umuyor, sezonun ikinci yarısının, hakemlerin konuşulmadığı bir dönem olmasını temenni ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

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