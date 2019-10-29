29 Ekim 2019 Salı 13:20:30 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 13:21:17
Gençlerbirliği'nde Mustafa Kaplan ile yollar ayrıldı
Gençlerbirliği Kulübü, teknik direktör Mustafa Kaplan ile yollarını ayırdı.
Süper Lig´in geride kalan 9 haftasında 1 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 mağlubiyet alan Başkent ekibinde Mustafa Kaplan´ın görevine son verildi.
Görevinden alındığını medya aracılığıyla öğrenen Mustafa Kaplan, bugün sabah saatlerinde kulüp binasına gelerek sportif direktör Emrah Atasoy ile bir görüşme gerçekleştirdi. Tecrübeli teknik adam, görüşmenin ardından futbolcularıyla vedalaşarak kulüpten ayrıldı.
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