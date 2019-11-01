Gençlerbirliği'nde Hamzaoğlu dönemi resmen başladı

Gençlerbirliği'nde yeni teknik direktör Hamza Hamzaoğlu ile bugün İlhan Cavcav Tesisleri'nde resmi sözleşme imzalandı. Başkan Murat Cavcav ve Basın Sözcüsü Musa Samur'un yer aldığı toplantıda Hamza Hamzaoğlu sezon sonuna kadar anlaşmaya varılan sözleşmeye imza attı.

Başkan Murat Cavcav, "Hamza Hamzaoğlu kariyeri ve efendiliğiyle bilinen bir isim. Bizi hak ettiğimiz yere taşıyacak isim olduğunu düşündüğümüz için de göreve getirdik. Anlaşmanın her iki tarafa da hayırlı olmasını temenni ediyorum." dedi.

Hamzaoğlu ise "İyi bir takım var burada, bunu biliyoruz ama bizi buraya getiren takımdan ziyade Gençlerbirliği ismiydi. Rahmetli İlhan Başkan'la da görüşmelerimiz olmuş ama çalışma fırsatı elde edememiştik. Gençlerbirliği'ni hak ettiği yerlere hep birlikte çıkaracağız. Gençlerbirliği yukarıları hak ediyor." dedi.

Törenin sonunda Murat Cavcav ve Hamza Hamzaoğlu sözleşmeyi imzalayarak basın mensuplarına poz verdi.