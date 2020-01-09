  • Bist 100
    117990
  • Dolar
    5,8719
  • Euro
    6,5268
  • Altın
    293,8770
İstanbul
3 / 9
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Donald Trump: Tahran'da düşen Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir Donald Trump: Tahran'da düşen Ukrayna uçağı yanlışlıkla düşürülmüş olabilir
Gençlerbirliği, ünlü İngiliz kaleci Joe Hart ile görüşüyor Gençlerbirliği, ünlü İngiliz kaleci Joe Hart ile görüşüyor
Başkan Erdoğan ile Merkel ABD-İran gerginliği ve Libya'yı görüştü Başkan Erdoğan ile Merkel ABD-İran gerginliği ve Libya'yı görüştü
Şırnak'ta 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu! Şırnak'ta 5 terörist, güvenlik güçlerine teslim oldu!
İran'da skandal görüntü! Çocukları Kasım Süleymani'nin fotoğrafına secde ettirdiler İran'da skandal görüntü! Çocukları Kasım Süleymani'nin fotoğrafına secde ettirdiler
'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı 'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı
'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı 'Oğlunuz öğretmenini dövdü' diye arandı, gerçek çok farklı çıktı
Tahkim Kurulu'ndan limit açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediliyor Tahkim Kurulu'ndan limit açıklaması: Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın başvuruları incelenmeye devam ediliyor
Ryan Babel, Ajax'a imza atmak üzere Amsterdam'a gitti Ryan Babel, Ajax'a imza atmak üzere Amsterdam'a gitti
Trump'un heykelini ateşe verdiler... Trump'un heykelini ateşe verdiler...
Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı Galatasaray, Jesse Sekidika'yı kadrosuna kattığını açıkladı
Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu Berlin Film Festivali'nin jüri başkanı İngiliz aktör Jeremy Irons oldu
'Türkiye terörle mücadelemizde bize destek sunan komşu ülkemizdir' 'Türkiye terörle mücadelemizde bize destek sunan komşu ülkemizdir'
Lisede memur dehşeti! Lisede memur dehşeti!
Araplar Türkiye’den neden korkar? Araplar Türkiye’den neden korkar?
Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı
Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı Ekrem İmamoğlu canlı yayında kendisini yalanladı
Diyarbakır'da ağzı toprakla doldurulup boğulan şahsın katil zanlısı yakalandı Diyarbakır'da ağzı toprakla doldurulup boğulan şahsın katil zanlısı yakalandı
Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı Interpol'ün aradığı Danimarka vatandaşı DEAŞ'lı MİT ve emniyetin ortak operasyonuyla yakalandı
ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur ABD ile İran krizinin faturası Türkiye için ağır olur
Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi Güvenlik görevlisine hakaret ettiği iddia edilen Aleyna Tilki havalimanında ifade verdi
Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki havalimanında sıra tartışması nedeniyle karakolluk oldu, uçağını kaçırdı Ünlü şarkıcı Aleyna Tilki havalimanında sıra tartışması nedeniyle karakolluk oldu, uçağını kaçırdı
Ruhani'den ABD'ye bir tehdit daha: Başka hata yapmaları durumunda çok sert cevapla karşılaşırlar Ruhani'den ABD'ye bir tehdit daha: Başka hata yapmaları durumunda çok sert cevapla karşılaşırlar
Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti Libya Ulusal Muhalefet Hükümeti, Başkan Erdoğan ve Putin'in ateşkes çağrısını kabul etti

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

09 Ocak 2020 Perşembe 20:11:18 | Son Güncelleme: 09 Ocak 2020 Perşembe 20:12:04

Gençlerbirliği, ünlü İngiliz kaleci Joe Hart ile görüşüyor

İkinci devre hazırlıklarını Antalya'da sürdüren Ankara ekibi Gençlerbirliğinde kaleci arayışlarına tam gaz devam ediliyor. Başkent ekibi, kaleci transferi kapsamında İngiltere'nin yolunu tutarken, yönetimin İngiliz kaleci Joe Hart ile görüştüğü gündeme geldi. Kulüp başkanı Murat Cavcav, Joe Hart ile görüştüklerini ve güvenilir bir isimle kaleci sorunlarını çözmek istediklerini belirtti.

Murat Cavcav, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Görüşülüyor. Güvenilir bir isimle kaleci problemimizi çözmek istiyoruz. Başka alternatifler de var. Yabancı isimler üzerinde duruyoruz. Önceliğimiz kaleci problemimizi bir an evvel halletmek. Bunun için gayret sarfediyoruz. Hedefimiz, kalemizi, tecrübeli ve güvenilir bir isme emanet etmek" dedi.

  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ