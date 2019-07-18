18 Temmuz 2019 Perşembe 17:04:16 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 17:07:22
Gençlerbirliği, stoper Zargo Toure'yi transfer etti
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, geçen sezon Trabzonspor'da forma giyen stoper Zargo Toure'yi transfer etti.
Başkent temsilcisi, 29 yaşındaki Senegalli futbolcu Toure ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.
Stoperde görev yapan Toure, Senegal'de başladığı futbol kariyerine uzun yıllar Fransa'da devam etti.
Türkiye'ye Lorient'ten gelen savunma oyuncusu, geçen sezon Trabzonspor formasıyla Süper Lig'de 27 maça çıktı. (AA)
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