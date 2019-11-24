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24 Kasım 2019 Pazar 19:18:06 | Son Güncelleme: 24 Kasım 2019 Pazar 19:18:55

Gençlerbirliği, galibiyeti Stancu ile aldı

Süper Lig'in 12. haftasında Kasımpaşa evinde Gençlerbirliği ile karşı karşıya geldi. Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan mücadeleyi Gençlerbirliği son 10 dakikada bulduğu gollerle 2-1 kazandı.

İlk yarısında gol sesinin çıkmadığı maçta Kasımpaşa 54. dakikada Aytaç Kara'nın golüyle öne geçti. Gençlerbirliği'ne beraberliği getiren gol, 82. dakikada Bogdan Stancu'dan geldi. 87. dakikada kazanılan penaltıdan bir kez daha sahneye çıkan Rumen golcü, attığı golle takımını 3 puana taşıdı.

Bu sonucun ardından Kasımpaşa'nın galibiyet hasreti 3 maça çıkarken, Gençlerbirliği ise yenilmezlik serisini 3 maça yükseltti. Kasımpaşa 12 puanla 13. sırada, Gençlerbirliği ise 13 puanla 15. basamakta yer aldı.

Süper Lig'in 13. haftasında Kasımpaşa deplasmanda Sivasspor ile karşılaşacak, Gençlerbirliği ise evinde Yeni Malatyaspor'u konuk edecek.

MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)

1. dakikada Kasımpaşa gole yaklaştı. Ricardo Quaresma'nın ceza sahası dışı sağ çaprazdan ortasında Khalili'nin penaltı noktası civarından yaptığı kafa vuruşunda kaleci Ertaç Özbir, son anda müdahale ederek topu üstten kornere çeldi.

22. dakikada Quaresma, sağ çaprazdan ceza sahasına girerken sağ ayağının dışıyla vuruşunu yaptı. Kaleci Ertaç, meşin yuvarlağı kornere tokatladı.

29. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın soldan ortasında Bogdan Stancu'nun altıpasın önünden yaptığı kafa vuruşunda kaleci Fatih Öztürk topu kontrol etti.

MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)

54. dakikada Kasımpaşa golü buldu. Sağ kanatta çizgiye yakın bir noktada topla buluşan Quaresma, pasını savunmanın arkasına sarkan Hajradinovic'e verdi. Hajradinovic, ceza sahasına girdikten sonra topu kale alanına çıkardı. Aytaç Kara'nın penaltı noktası civarında bekletmeden yaptığı vuruşta kaleci Ertaç'ın müdahalesi yeterli olmadı ve meşin yuvarlak filelerle buluştu: 1-0.

65. dakikada Halil İbrahim Pehlivan'ın ceza sahası dışı sol çaprazdan ortasında Ayite'nin ön direkte yakın mesafeden yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

82. dakikada Gençlerbirliği beraberliği sağladı. Erdem Özgenç'in sağdan kullandığı kornerde Stancu, altıpasın önünde topu sağ ayağıyla kontrol etti. Rumen oyuncu, döndükten sonra sol ayağıyla yaptığı vuruşta meşin yuvarlağı kaleci Fatih'in solundan ağlarla buluşturdu: 1-1.

88. dakikada konuk takım öne geçti. 87. dakikada Stancu'nun ceza sahası içinde kaleye şutunda meşin yuvarlak, yakın mesafede Strahil Popov'un koluna çarptı ve maçın hakemi Alper Ulusoy, penaltı kararı verdi. 88. dakikada topun başına geçen Stancu, meşin yuvarlağı sağ köşeden filelere gönderdi: 1-2.

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