21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:35:58 | Son Güncelleme: 21 Ağustos 2019 Çarşamba 13:37:44
Gençlerbirliği, Fabricio Baiano'yu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabricio Baiano'yu kiralık olarak kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, transfer çalışmalarını sürdüren başkent ekibi, kadrosunu Fabricio Baiano ile güçlendirdi.
Gençlerbirliği, Brezilyalı futbolcuyu Portekiz ekibi Maritimo'dan satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiraladı.
27 yaşındaki Baiano, geçen sezon Maritimo formasını 24 maçta giydi. (AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT