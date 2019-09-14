Gençler maçında gol atma görevi Sörloth’un

Karadeniz temsilcisinin İngiltere’nin Crystal Palace takımından 750 bin euroya kiraladığı 23 yaşındaki 1.95 metre boyundaki dev santrfor çıktığı ilk 3 maçta 3 kez ağları havalandırmış, sonraki 4 maçı ise boş geçmiş, asist de yapamamıştı. Teknik direktör Ünal Karaman, Gençlerbirliği maçında Sörloth’un rakip fileleri havalandırıp şanssızlığını kıracağına inanıyor. Bu arada Norveçli oyuncuya Nwakaeme de yardımcı olacak. Sörloth her golcünün suskun kaldığı zamanlar olduğuna dikkati çekip, “G.Birliği maçıyla yeniden golleri sıralayacağım” dedi. (Star)