Genç sol bek Fenerbahçe'ye önerildi

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi... Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi, Fenerbahçe'ye önerildi.

Geçen sezonun başında River Plate'ten 12 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki defans oyuncusu, 9 haftası geçen Bundesliga'da sadece 2 maçta görev aldı.

Fazla forma şansı bulamadığı için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yetkililerine belirten Uruguaylı futbolcu, sarı lacivertlilere önerildi. Görüşmeler devam ediyor.