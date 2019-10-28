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28 Ekim 2019 Pazartesi 15:31:14 | Son Güncelleme: 28 Ekim 2019 Pazartesi 15:32:27

Genç sol bek Fenerbahçe'ye önerildi

Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'in 21 yaşındaki sol beki Marcelo Saracchi Fenerbahçe'ye önerildi.

Fenerbahçe'ye sürpriz transfer önerisi... Almanya Bundesliga ekiplerinden Leipzig'de forma giyen Marcelo Saracchi, Fenerbahçe'ye önerildi.

Geçen sezonun başında River Plate'ten 12 milyon euro karşılığında transfer edilen 21 yaşındaki defans oyuncusu, 9 haftası geçen Bundesliga'da sadece 2 maçta görev aldı.

Fazla forma şansı bulamadığı için oynayabileceği bir takıma gitmek istediğini kulüp yetkililerine belirten Uruguaylı futbolcu, sarı lacivertlilere önerildi. Görüşmeler devam ediyor.

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