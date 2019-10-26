Genç Kartal göz doldurdu

GÜNEŞ

■ Hata yapmayan ve özgüveni yerinde görülen Kartal, taraftarların ve hocasının gözüne girdi. Maç boyunca 34 kez topla buluşan Yılmaz, 27 pasın 26’sında isabet buldu. Uzun pasta 2/2 isabet sağlayan Kartal, girdiği 3 ikili mücadelenin tümünü kazandı. Genç yıldız, 1 kez de rakipten top çaldı.