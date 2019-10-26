26 Ekim 2019 Cumartesi 08:00:00 | Son Güncelleme: 25 Ekim 2019 Cuma 20:50:34
Genç Kartal göz doldurdu
BRAGA maçında Oğuzhan’ın yerine oyuna 61. dakikada dahil olan genç yıldız Kartal Kayra Yılmaz, oynadığı 33 dakika içinde oldukça başarılı bir performans sergiledi.
GÜNEŞ
■ Hata yapmayan ve özgüveni yerinde görülen Kartal, taraftarların ve hocasının gözüne girdi. Maç boyunca 34 kez topla buluşan Yılmaz, 27 pasın 26’sında isabet buldu. Uzun pasta 2/2 isabet sağlayan Kartal, girdiği 3 ikili mücadelenin tümünü kazandı. Genç yıldız, 1 kez de rakipten top çaldı.
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