'Gemiyi sen kurtardın'

GÜNEŞ

■ALANYASPOR maçını kazanarak zirve yürüyüşünü sürdüren G.Saray’da üç puanın baş mimarı şüphesiz kaleci Fernando Muslera’ydı... Üst üste yaptığı inanılmaz kurtarışlarla Sarı-Kırmızılılar’ın sahadan zaferle ayrılmasını sağlayan Uruguaylı, takımındaki en iyi ikinci sezonunu yaşıyor. 9 yıldır G.Saray’ın kalesini koruyan Nando, bu sezon maç başına 0.76 gol yeme ortalaması ile oynuyor ve şu anda ligin en az gol yiyen kalecisi...

6 MAÇTA KALESİNİ KAPATTI

■GALATASARAY’DA en fazla kupa kazanan yabancı oyuncu rekorunu da eline bulunduran Uruguaylı kaleci, 5 Süper Lig, 4 Türkiye Kupası ve 5 TFF Süper Kupa olmak üzere toplam 14 kupa kazanma başarısı gösterdi. Muslera ayrıca, Galatasaray'da en fazla maça çıkan yabancı oyuncu... Bu sezon 13 karşılaşmada görev yapan 33 yaşındaki kaleci, bunların 6’sında rakiplerine kalesini kapattı. Muslera sakatlığı nedeniyle Başakşehir maçında forma giymemişti.

ZAFERİN MİMARI SENSİN

■URUGUAYLI kaleciyi Alanyaspor maçındaki performansının ardından hocası Fatih Terim de özel olarak tebrik etti... Soyunma odasında öğrencisinin yanına gidip sarılan tecrübeli çalıştırıcının, “Bu akşam iyi bir mücadele sergiledik. Ancak sen harika işler yaptın. Top kurtarmak senin işin fakat bu akşam tam konsantreydin. Arkadaşlarını da iyi yönlendirdin. Biz bu akşam üç puanı aldıysak herkesin payı var ama mimarı sensin. Gemiyi kaptan olarak sen kurtardın” dediği öğrenildi.

YENİ SÖZLEŞME TEKLİF EDİLECEK

GALATASARAY’A 2011’de Lazio’dan gelen Fernando Muslera’nın Sarı-Kırmızılılar ile sözleşmesi 2021’de bitiyor... Uruguaylı kaleciyi kaybetmek istemeyen Galatasaray Yönetimi, 33 yaşındaki kaleciye yeni bir sözleşme teklif edecek... Nando’nun da böyle bir teklif gelmesi halinde kabul edeceği gelen bilgiler arasında... Tecrübeli kalecinin ismi geçtiğimiz günlerde Arjantin ekiplerinden River Plate ile anılmıştı.