Geleneksel sporların geleceği uluslararası zirvede!

Hazırlıkları aylarca öncesinden başlayan ve 22-23 Şubat 2020 tarihleri arasında Antalya’da düzenlenecek olan 3. Uluslararası Etnospor Forumu geleneksel sporların sorunlarını belirleyerek kişisel ve kurumsal tecrübeler ışığında çözüm önerileri ortaya çıkaracak. Geleneksel sporlar ve oyunlara dair farklı coğrafyalar arası fikir alışverişini sağlayacak olan forumda yapılacak panel ve oturumlarda geleneksel sporların nasıl daha iyi bir konuma taşınabileceğinin üzerinde durulacak. Uluslararası Etnospor Forumu ile geleneksel spor ve oyunların kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini gerçekleştirmek için fikirler üretilecek.

Uluslararası Etnospor Forumu Bu Yıl Türkiye’de düzenlenecek İlki 2018 yılında Antalya’da düzenlenen Etnospor Forumu’na 56 farklı ülkeden temsilciler katıldı ve ortak fikirler üretti. 2. Uluslararası Etnospor Forumu da Nisan 2019’da Kazakistan’ın Almatı şehrinde geniş bir katılım ile düzenlendi. 30 farklı ülkeden 200 ün üzerinde alanında uzman katılımcı ile gerçekleşen forum, Dünya Etnospor Konfederasyonu üyelerinden Kazakistan Etnospor Derneği’nin ev sahipliğinde gerçekleşti. Forum bu yıl 22-23 Şubat tarihleri arasında tekrar Türkiye’de Antalya şehrinde düzenlenecek.

Yerelden Evrensele Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Geleneksel sporların ve oyunların yerelden evrensele taşınması noktasında önemli bir organizasyonu gerçekleştirecek olmanın heyecanını yaşadıklarını belirten Dünya Etnospor Konfederasyonu bu yıl 3.sü organize edilecek olan forumun dünyada bu alanda örnek bir çalışma olduğunu vurguladı.

Dünya Etnospor Konfederasyonu: “Binlerce yıllık bir geçmişe sahip olan geleneksel sporlarımız, öğelerimiz, oyunlarımız, modern dünyanın değişim çarkları içerisinde yok olma tehlikesiyle karşı karşıyadır. Temellerini 2015 yılında attığımız Dünya Etnospor Konfederasyonu olarak, yerelden evrensele değerleri yaşama ve yaşatma arzusu ile geleneksel sporların ve oyunların önemine dikkat çekmeyi amaçlıyoruz. Farklı coğrafyaların ve milletlerin kendi inisiyatifleriyle koruduğu motifleri gelecek nesillere aktaracak bir yapıyı güçlendirmeyi gaye ediniyoruz. Bu doğrultuda artık bir gelenek haline gelen Uluslararası Etnospor Forumun bu yıl üçüncüsünü düzenleyecek olmanın heyecanını yaşıyoruz. Forumda Arjantin’den Japonya’ya, Senegal’den Rusya’ya farklı coğrafyadan 51 ülke temsilcisini ağırlayacak olmanın mutluluğunu yaşıyoruz” diye açıklamalarda bulundu.

Geleneksel Sporlar ve Oyunlar Kurumsal Bir Çatı Altında Geleneksel spor ve oyunların bilinirliklerinin artması ve yaygınlaşmasına yönelik faaliyetlerde bulunan ve uluslararası statüde olan Dünya Etnospor Konfederasyonu, 2015 yılında Bişkek’te kuruldu. Konfederasyonun merkezi 2017 yılında İstanbul’a taşındı. Kuşaktan kuşağa aktarılan geleneksel oyun ve sporlara, bu etkinliklerin muhafazası, icrası ve sürdürülebilirliği adına destek olan kurum bu faaliyetleri bir çatı örgütlenmesi vasfıyla, daha kalıcı ve sistemli bir hale getirmeyi hedefliyor.

Dünya genelindeki geleneksel sporları tek bir kurumsal çatı altında toplamak, üye federasyonlar arasında birlik beraberlik tesis etmek, Etnospor anlayışını yaygınlaştırıp olgunlaştırmak Konfederasyonun öncelikleri arasında yer alıyor. Ayrıca, Etnospor alanındaki her türlü sportif, sosyal ve kültürel çalışmaları düzenlemek, bu yönde çalışmalar yapan diğer kurum ve kuruluşlar ile iş birliği yapmak konfederasyonun başlıca amaçları arasındadır.