Geçtiğimiz sezonun yıldızı Feghouli, bu sezon yokları oynuyor

Yaz aylarında tatil yapamayan ve ülkesi Cezayir’le Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcuyla Fatih Terim’in özel olarak görüşeceği öğrenildi. İmparator, Feghouli’ye gerekli uyarıları yapacak.

(Akşam)