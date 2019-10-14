14 Ekim 2019 Pazartesi 10:29:29 | Son Güncelleme: 14 Ekim 2019 Pazartesi 10:30:47
Geçtiğimiz sezonun yıldızı Feghouli, bu sezon yokları oynuyor
Geçen sezonun en iyi futbolcusu seçilen Feghouli, büyük bir düşüş içinde.
Yaz aylarında tatil yapamayan ve ülkesi Cezayir’le Afrika Uluslar Kupası şampiyonluğu yaşayan yıldız futbolcuyla Fatih Terim’in özel olarak görüşeceği öğrenildi. İmparator, Feghouli’ye gerekli uyarıları yapacak.
(Akşam)
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