Geçen seneki Galatasaray bile mumla aranıyor!

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Geçtiğimiz sezon ligin ilk 5 haftasına iyi bir giriş yapan ve 69 puan toplayarak şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray bu sezon ilk 5 haftada istediği puanları toplayamadı.

FORVET HATTI EREN DERDİYOK'TAN FALCAO'YA DÖNÜŞTÜ

Henry Onyekuru, Emre Akbaba, Eren Derdiyok ve Garry Rodrigues’li hücum hattıyla ilk 5 haftada 12 puan toplayan Galatasaray bu periyodda 14 gol atarken, sarı kırmızılılar bu sezon ise 5 haftada 6 gol atıp 8 puan alabildi. Transfer döneminde hücum hattını olduğu gibi değiştiren Fatih Terim Falcao –Andone – Babel – Adem Büyük’le kadrosunu güçlendirirken, Cimbom için bu hafta oynanacak olan Fenerbahçe derbisinin önemi bir kat daha arttı.

Geçtiğimiz sezona göre ilk 5 haftada 8 gol, 4 puan geride kalan Galatasaray’da hazır olmayan futbolcular teknik heyeti düşündürürken, İtalyan kondisyoner Bartali’nin Lemina, Emre Mor, Falcao, Seri ve N’Zonzi’yle özel olarak ilgilendiği belirtildi.