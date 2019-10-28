Gazişehir Sumudica ile sözleşme uzattı
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını açıkladı.
Gaziantep Futbol Kulübü, Teknik Direktör Marius Sumudica'nın sözleşmesini 2021'e kadar uzattığını açıkladı
İŞTE YAPILAN RESMİ AÇIKLAMA...
"Başarılı teknik direktörümüz Marius Sumudica, sezon sonu bitecek olan sözleşmesini Başkan Yardımcımız Sayın Mahsun Altunkaya ve Genel Sekreterimiz Sayın Müslüm Özmen'in de katıldığı imza töreniyle2021 yılına kadar uzatacak resmi sözleşmeye imza attı.
SUMUDICA; "BURADA OLMAKTAN DOLAYI MUTLUYUM"
Marius Sumudica, Gaziantep'te olmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade ederken, "Kariyerime Gaziantep'te devam etmekten dolayı çok mutluyum. Burada geride bıraktığımız sürede yeni bir takım olmamıza rağmen başarılı sonuçlar aldığımızı düşünüyorum. Yönetimimizinde bu doğrultuda bana güvenmesi ve sözleşmemi bir yıl daha uzatmaları uzun vadeli başarılar için beni heyecanlandırıyor. Taraftarımıza bir kez daha söz veriyorum ki bu takım asla düşmeyecek ve başarılı olmaya devam edecek" diye konuştu.
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