  • Bist 100
    102837
  • Dolar
    5,6691
  • Euro
    6,3392
  • Altın
    256,4890
İstanbul
22 / 31
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54
SON DAKİKA
Tarihçiler 'Doğu Akdeniz'in arka planını TTK TV'de anlatacak Tarihçiler 'Doğu Akdeniz'in arka planını TTK TV'de anlatacak
Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası Turistlerin yeni rotası: Sagalassos ve lavanta tarlası
ATA AÖF 3 ders sınav soruları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları sayfası! ATA AÖF 3 ders sınav soruları ne zaman açıklanacak? ATA AÖF 3 ders sınav soruları ve cevapları sayfası!
Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu Beşiktaş'ın yeni kaptanı Burak Yılmaz oldu
Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak Van'da gösteri ve yürüyüşlere geçici yasak
Terör örgütü PKK'ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi 'drone'lu operasyonla yakalandı Terör örgütü PKK'ya götürülen 4 kişi ile 2 işbirlikçi 'drone'lu operasyonla yakalandı
Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken, yakalandılar Yunanistan'a yüzerek kaçmaya çalışırken, yakalandılar
"Kendine kulüp bul" denen Kostas'a Panathinaikos talip oldu "Kendine kulüp bul" denen Kostas'a Panathinaikos talip oldu
ABD ile Guatemala arasında iltica anlaşması imzalandı ABD ile Guatemala arasında iltica anlaşması imzalandı
Bolu’da, eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan adamın cansız bedeni Gölköy Baraj Gölü’nde bulundu Bolu’da, eşiyle tartıştıktan sonra kaybolan adamın cansız bedeni Gölköy Baraj Gölü’nde bulundu
Özbekistan'ın asma fidanları Bilecik'ten Özbekistan'ın asma fidanları Bilecik'ten
Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu Erdoğan, Mahathir ile kahvaltıda buluştu
İlk evliliklerde yaş farkı azalıyor İlk evliliklerde yaş farkı azalıyor
Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi Yelkenli yolcu gemisi Sarayburnu'na demirledi
Trabzonspor transfer ettiği Sturridge'ye imza parası vermeyecek Trabzonspor transfer ettiği Sturridge'ye imza parası vermeyecek
Altın alacaklar dikkat! Vatandaşa uyarı geldi Altın alacaklar dikkat! Vatandaşa uyarı geldi
Türkiye ve Filistin takımları Sakarya'da dostluk maçı yaptı Türkiye ve Filistin takımları Sakarya'da dostluk maçı yaptı
Gazişehir Gaziantep "yenileniyor" Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"
Zühtü Arslan'ın bu kararı şehit eşi Gökçen Hanım'a ve onun üç evladına izah etmesi gerek! Zühtü Arslan'ın bu kararı şehit eşi Gökçen Hanım'a ve onun üç evladına izah etmesi gerek!
Marcao: Galatasaray'a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı Marcao: Galatasaray'a gelmek, kariyerimde inanılmaz büyük bir adımdı
AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfası! AÖF 3 ders sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 2019 AÖF 3 ders sınav sonucu öğrenme sayfası!
Galatasaray, yarın Bordeaux ile karşılaşacak Galatasaray, yarın Bordeaux ile karşılaşacak
Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Toplantısı başladı
Karısının şeytani planını polis denetiminde öğrenen koca soluğu savcılıkta aldı! Karısının şeytani planını polis denetiminde öğrenen koca soluğu savcılıkta aldı!

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:02:57 | Son Güncelleme: 27 Temmuz 2019 Cumartesi 12:04:12

Gazişehir Gaziantep "yenileniyor"

Transfer döneminin en hareketli ekiplerinden biri olan Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi kadrosunda ciddi bir revizyona gitti.

AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, geçen sezon 1. Lig play-off finalinde Hatayspor'a penaltılarda üstünlük kurarak Süper Lig'e çıkma hakkı kazanan Gaziantep temsilcisi, ilk kez mücadele edeceği ligde yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor.

Geride kalan sezonun sona ermesinin ardından teknik direktör Marius Sumudica ile anlaşan Güneydoğu ekibi, geçen yıl kadrosunda yer alan isimlerden öncelikle Ahmet Kesim, Yonathan Del Valle, Nihat Şahin ve Oğulcan Çağlayan'a veda etti. Kırmızı-siyahlılar, daha sonra Elmar Bjarnason, Yalçın Kılınç, Cihat Çelik, Erhan Çelenk, Uğur Arslan Kuru ve Rıdvan Şimşek ile yollarını ayırdı.

Geçen sezonki kadrosundan 10 futbolcuyla yola devam etmeme kararı alan Gazişehir Gaziantep, iç transferde Junior Jefferson ile 3, Mehmet Erdem Uğurlu ve Günay Güvenç ile de ikişer yıllık sözleşme imzaladı.

- Dış transfer Morais ile başladı

Gaziantep ekibi, ilk dış transferini Romanya 1. Lig ekiplerinden FCSB'de forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzalayarak gerçekleştirdi.

İngiltere ekibi Bolton Wanderers'ta forma giyen Polonyalı sağ bek Pawel Olkowski ve Galatasaray'dan forvet Muğdat Çelik'i ikişer yıllığına kadrosuna dahil eden kırmızı-siyahlı ekip, Kayserispor'dan savunma oyuncusu Jean Armel Kana Bıyık ile 3 yıllık sözleşmeye imza attı.

Transferlerine savunma oyuncularıyla devam eden Gaziantep ekibi, Yunanistan'ın PAOK takımında forma giyen 27 yaşındaki Rumen futbolcu Alin Tosca'yı 2, Fransa'nın Guingamp ekibinden 30 yaşındaki Senegalli Papy Djilobodji'yi de 3 yıllığına renklerine bağladı.

Orta sahada görev yapan 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'la da 3 yıllık sözleşme imzalayan Gazişehir Gaziantep, böylelikle sezon öncesi şu ana kadar dış transferde 7 oyuncuyu kadrosuna dahil etti.

Kulüp yetkilileri, ligde adından söz ettirecek bir ekip kurabilmek için transfer çalışmalarının sürdüğünü ve yakın zamanda bazı isimlerin daha takıma dahil olacağını belirtti.

- Hazırlık maçları mutlu etmedi

Gazişehir Gaziantep, yeni sezon öncesi şu ana kadar yaptığı 3 hazırlık maçında aldığı sonuçlarla taraftarını üzdü.

İlk hazırlık maçını Romanya ekibi Rapid Bükreş ile yapan ve karşılaşmayı 2-1 kaybeden kırmızı-siyahlılar, İran ekibi Sepahan'a 1-0, Süper Lig ekibi Alanyaspor'a ise 4-0 mağlup oldu.

Yaptığı 3 müsabakada kalesinde 7 gol gören Gaziantep ekibinin kaydettiği tek golü ise yeni transfer Muğdat Çelik, penaltıdan attı.

Gaziantep ekibinin, hazırlık döneminin kalan bölümünde 2 Ağustos Cuma günü 1. Lig ekibi İstanbulspor ile 7 Ağustos Çarşamba günü ise Katar ekibi El-Wakrah ile karşı karşıya gelmesi planlanıyor.  (AA)

Zühtü Bey; buyrun hakime hanım ve evlatları sizi dinliyor!!!
İşte günün kahramanı! Kediyi kurtarmak için...
İndirim sırası bankalarda
Eşinin şeytani planını öğrenince şoke oldu
Kandil ve Karacak'ta 34 terörist etkisiz hale getirildi
İki çiftçi mısır tarlasına ekti! Keneviri gördüm! Sobeee!
İngiliz golcüyle prensipte anlaşmaya varıldı
İhanet uykuda ortaya çıktı! Aşk mesajlarını böyle yakaladı
Türk Telekom’dan 745 milyon TL net kar
Bakan Selçuk'tan velilere 'okula başlama yaşı' hatırlatması
FETÖ’cü hainler ABD'li senatörlerle görüştü
Dedektörle arazide 2 kilo ham altın buldu
Futbol hayatı biten Veli Kavlak davayı kazandı, Beşiktaş servet ödeyecek
Erken emeklilik borçlanması nasıl hesaplanır? Çalışmadan erken emekli nasıl olunur?
Fabrikayı çaldılar!
Kurtarılan 4 Türk vatandaşı, Abuja Büyükelçiliğinde
Maaşı düşük emekliye 3 müjde birden
Emre Mor lig başlamadan Florya’da
'Kurdukları tuzak bozulacak'
İstanbul merkezli 30 ilde FETÖ operasyonu: 64 gözaltı kararı
  • MAGAZİN
  • SPOR
  • YAŞAM
  • SANAT

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

BUGÜN YAZANLAR

TÜMÜ