Gazişehir Gaziantep, Junior Morais ile 2 yıllık sözleşme imzaladı

Transferle ilgili kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübümüz, son olarak Steaua Bükreş'te forma giyen Brezilyalı sol bek Junior Morais ile 2 yıllık anlaşma sağlamıştır.

Yeni transferimiz Junior Morais'e takımımıza hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz.

JUNIOR MORAIS KİMDİR?

22 Temmuz 1986 yılında Brezilya'nın Sao Luis şehrinde dünyaya gelen Morais, futbola São Cristóvão takımında başladı. 2011 yılında Portekiz Ligi takımlarından Freamunde takımına transfer olan başarılı sol bek, sırasıyla Astra Giurgiu ve Steaua Bükreş takımlarında forma giydi.

Kariyerinde 359 resmi karşılaşmaya çıkan Morais, 14 gol atarken 38 kez de asist yapma başarısı gösterdi. UEFA Avrupa Ligi ve Şampiyonlar Ligi'nde de toplam 50 karşılaşmaya çıkan sambacı bek, yüksek hızı ve hücumcu kimliğiyle adından söz ettiriyor. Kariyerinde 3 kez de şampiyonluk sevinci yaşayan Morais, iki yıl boyunca takımımızın başarısı için ter dökecek.