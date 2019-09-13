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13 Eylül 2019 Cuma 13:14:29 | Son Güncelleme: 13 Eylül 2019 Cuma 13:19:16

Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek

Daha önce Türkiye Kupası maçlarında 5 kez birbirlerine rakip olan Gazişehir Gaziantep ile Beşiktaş, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de heyecan milli aranın ardından tekrar başlarken yarın Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan Gazişehir Gaziantep - Beşiktaş maçı da ilklere sahne olacak. Daha önce Türkiye Kupası maçlarında 5 kez birbirlerine rakip olan iki ekip, ilk kez bir Süper Lig maçında karşı karşıya gelecek. Kritik maçta iki takımın yeni transferleri de ilk kez sahne alacak.

İki takım arasında daha önce oynanan 5 maçta Beşiktaş 4 galibiyet alırken, Gazişehir Gaziantep ise sadece 1 galibiyet alabildi. Bu maçlarda siyah-beyazlılar 13 gol atarken, Gaziantep ekibi ise sadece 2 gol atabildi.

Yeni transferler ilk kez sahne alacak

Kritik maçta iki takımın da yeni transferleri ilk kez sahne alacak. Beşiktaş'ın kadrosuna kattığı Abdoulay Diaby ile Mohamed Elneny Teknik Direktör Abdullah Avcı'nın görev vermesi halinde ilk kez siyah-beyazlı formayı giyecek. Gazişehir Gaziantep'te ise Başakşehir'den kiralanan Muhammed Demir ile Furkan Soyalp aynı heyecanı yaşayacak.

Muğdat ve Kayode yok, Oğuzhan ve Dorukhan'ın durumu belirsiz 

Yarın saat 20.00'de Gaziantep Kalyon Stadı'nda oynanacak olan mücadele öncesi Gaziantep ekibinde sakatlığı bulunan ve sahalardan en az 6 ay uzak kalacak olan Muğdat Çelik ve Hatayspor ile oynanan hazırlık maçında kırmızı kart gören Kayode forma giyemeyecek. Beşiktaş'ta ise cezalı futbolcu bulunmazken, hafif sakatlıkları bulunan Oğuzhan ile Dorukhan Toköz'ün durumları maç günü netlik kazanacak.  (İHA)

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