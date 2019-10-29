29 Ekim 2019 Salı 16:39:22 | Son Güncelleme: 29 Ekim 2019 Salı 16:43:56
Gaziantep'te Mehmet Erdem 1,5 ay sahalardan uzak kalacak
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK'de sakatlığı nedeniyle Mehmet Erdem Uğurlu’nun en az 6 hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun durumu belli oldu.
Sağ ayak alt adalesinde 3. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Erdem tahmini olarak 6 ile 8 hafta arasında forma giyemeyecek.
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