Gaziantep'te Mehmet Erdem 1,5 ay sahalardan uzak kalacak

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, geçen hafta oynanan Aytemiz Alanyaspor karşılaşmasında sakatlanarak oyuna devam edemeyen Mehmet Erdem Uğurlu'nun durumu belli oldu.

Sağ ayak alt adalesinde 3. dereceden yırtık tespit edilen Mehmet Erdem tahmini olarak 6 ile 8 hafta arasında forma giyemeyecek.