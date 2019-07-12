Gaziantepspor'un borcu 145 milyon lira

Gaziantep Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 3 Haziran 2019 tarihi itibarıyla Gaziantepspor'un borçlarının araştırıldığı belirtildi.

Kulübün adına 4 gayrimenkul ve 4 aracın bulunduğunun tespit edildiğinin aktarıldığı açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Gaziantepspor'un vadesi geçmiş 144 milyon 671 bin 822 lira, vadesi gelmemiş de 124 bin 757 lira olmak üzere toplam 144 milyon 796 bin 579 lira borcu bulunmaktadır. Mal varlıklarının tamamına haciz tatbik edilmiştir. Söz konusu gayrimenkuller ve araçlar üzerinde başka kurum ve kuruluşların da çok sayıda haczi bulunmaktadır.

Ayrıca söz konusu mükellefin Spor Toto Teşkilat Başkanlığı, Türkiye Futbol Federasyonu, Türk Patent ve Marka Kurumu Başkanlığı ile Gençlik ve Spor Bakanlığından olan alacaklarına ilişkin de haciz tatbiki yapılmıştır. Ancak bu kurumlarda da çok sayıda 3. kişilerin haciz, rehin ve ipoteklerinin olduğu anlaşılmıştır. Ayrıca Gaziantepspor ismi ve logosu icrada satıştadır."

- Kayyum açıklaması

Açıklamada, Gaziantepspor'a kayyum atanmasıyla ilgili Valiliğin konuya müdahil olması gerektiği yönünde haber ve çeşitli paylaşımların bulunduğu belirtilerek, Gaziantepspor'un dernek statüsünde olduğu hatırlatıldı.

Derneklerin devlet dışında kendi organlarıyla yönetilen, özel bütçeli tüzel kişiliğe sahip kuruluşlar olduğunun kaydedildiği açıklamada, "Türk Medeni Kanunu'nun 426,427/3 ve 430. maddeleri hükmü gereğince Gaziantepspor'a kayyum atanması, Gaziantep Valiliğince değil, Sulh Hukuk Mahkemesi tarafından öncelikle dernek üyeleri arasından yapılacağı anlaşılmaktadır." ifadeleri kullanıldı. (AA)