24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:20:37 | Son Güncelleme: 24 Temmuz 2019 Çarşamba 15:22:35
Gaziantep, Güray Vural ile 2 yıllık sözleşme imzaladı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Gazişehir Gaziantep, 31 yaşındaki futbolcu Güray Vural'ı kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Gaziantep ekibi, son olarak Akhisarspor'da forma giyen Güray Vural ile temasa geçti.
Kırmızı-siyahlı takımın kampına katılan deneyimli oyuncu, futbol şube sorumlusu Yusuf Demsoy'un da yer aldığı törenle kendisini iki yıllığına Gazişehir Gaziantep'e bağlayan sözleşmeye imza attı.
Açıklamada, Güray Vural'a yeni sezonda başarılar dilendi. (AA)
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