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23 Mart 2020 Pazartesi 00:05:19 | Son Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 00:07:19

Gaziantep FK'den Sumudica açıklaması

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Altunkaya, teknik direktör Sumudica'nın ülkesine dönmesini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendiklerini belirterek, "Yönetim kurulumuz önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek" dedi.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkan Yardımcısı Mahsum Altunkaya, kulübün internet sitesinden yaptığı açıklamada, tüm insanlığın hassas bir süreçten geçtiğini belirtti. 

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı gerekli tedbirleri almayı sürdürdüklerini ve özellikle futbol takımının da bu süreci en sağlıklı şekilde atlatabilmesi için büyük gayret sarf edildiğini ifade eden Altunkaya, şöyle devam etti:

"Süper Lig'in ertelenme kararından sonra teknik direktörümüz Marius Sumudica ile 18 Mart Çarşamba günü tesislerimizde bir görüşme gerçekleştirerek, bu süreci ne şekilde atlatabileceğimiz konusunda istişarelerde bulunduk. Burada en önemli düşüncemiz, bu erteleme sürecinde futbolcularımıza verilecek olan izole süresinin bir izin olarak görülmesinin önüne geçmek ve en sağlıklı şekilde atlatabilmelerini sağlamak olmuştur. Sumudica da bu konuda alacağımız kararlar üzerinde yönetim kurulumuzun yanında yer aldığını şahsıma iletmiştir. Sonrasında da Sumudica, futbolcularımızla bir toplantı düzenleyeceğini ve bu toplantıda yurt dışına çıkacak isimlerin sözleşmelerinin feshine kadar gidilerek olayın ciddiyetini hatırlatacağını belirtmiştir."

Yönetim kurulunun bu izole süre içerisinde insan sağlığını ön planda tutarak, gerekli adımları atmaya devam ettiğini aktaran Altunkaya, "Futbolcularımızın evlerinde spor yapmalarını sağlamak ve performans düşüklüğünün önüne geçilmesi adına yönetim kurulumuz olarak tesislerimizde bulunan fitness malzemelerini dahi talep eden oyuncularımızın evine kadar gönderdiğimizin bilinmesini isterim." ifadelerini kullandı.

Mahsum Altunkaya, futbolcuların kendilerine verilen program dahilinde, kişisel ev ortamlarında çalışmalarına devam ettiğini aktararak şunları kaydetti:

"Tüm bu gelişmeler doğrultusunda 20 Mart günü gece geç saatlerinde Marius Sumudica ve ekibinin özel uçak kiralayarak ülkeleri Romanya’ya gittiklerini büyük bir şaşkınlık içerisinde öğrendik. Yönetim kurulumuz her zaman insan sağlığını ön planda tutarak, önümüzdeki günlerde yaşanan gelişmelerle ilgili bir araya gelecek olup kamuoyuna gerekli bilgilendirmeler yapılmaya devam edilecektir."

(AA)

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