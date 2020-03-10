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10 Mart 2020 Salı 12:45:45 | Son Güncelleme: 10 Mart 2020 Salı 12:46:24

Gaziantep FK evinde taraftarının yüzünü güldürüyor

Bu sezon topladığı 32 puanın 19'unu kendi sahasında kazanan Gaziantep FK, evindeki son 3 maçı kaybetmedi.

Süper Lig ekiplerinden Gaziantep Futbol Kulübü, iç saha performansıyla taraftarını sevindiriyor. 

Geride kalan 25 haftada 32 puana ulaşarak dikkatleri çeken kırmızı-siyahlılar, evindeki maçlarda taraftar desteğiyle güçleniyor. Bu sezon evindeki 13 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlikle 19 puan toplayan Gaziantep ekibi, son haftalardaki iç saha performansıyla yükselen bir grafik yakaladı.

İkinci yarının ilk maçı olan Fenerbahçe karşılaşmasında 2-0 mağlup olan Gaziantep FK, daha sonra çıktığı 3 iç saha maçında ise mağlup olmadı.

Ligin 20. haftasında, o zaman lider olan Demir Grup Sivasspor'u 5-1 yenerek taraftarını sevindiren kırmızı-siyahlılar, daha sonra Çaykur Rizespor'u 2-0 yenip son olarak da Trabzonspor ile 1-1 berabere kaldı. 

İç sahada gol yağmuru

Gaziantep Futbol Kulübü, bu sezon 36 kez rakip fileleri havalandırırken, atılan gollerin 23'ünü evinde kaydetti.

Kırmızı-siyahlılar, 16'sı kendi sahasında olmak üzere kalesinde ise 40 gol gördü.

Gaziantep FK, bu hafta (26. hafta) Aytemiz Alanyaspor'a konuk olacak, ardından da iç sahada MKE Ankaragücü'nü misafir edecek. 

"Muhteşem bir birliktelik"

Kulüp Başkanı Mehmet Büyükekşi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Gaziantep halkının uzun yıllardan beri futbol sevdalısı olduğunu dile getirdi.

Gaziantep'in tarihten bu yana rakipler açısından "zorlu deplasman" olarak bilindiğini aktaran Büyükekşi, "Bir dönem çeşitli nedenlerle maçlara çok fazla ilgi olmuyordu. Ama artık halkımız maçlarımıza ilgi gösteriyor ve özellikle Süper Lig’in ikinci yarısından bu yana muhteşem bir taraftar desteği görüyoruz." dedi.

Kent olarak misafirperverlik konusunda tanınır bir yapılarının olduğunu anlatan Büyükekşi, şunları kaydetti:

"Bu anlamda taraftarımız önemli bir misyon üstleniyor. Çünkü tribünleri dolduran taraftarlarımız en ufak olaylara karışmadan Gaziantep'e ve Gazianteplilere yakışır şekilde duruş gösteriyorlar, herhangi bir olumsuzluğa karışmadan takımımıza destek oluyorlar. Taraftarımızın coşkusu takımımıza da yansıyor ve muhteşem bir birliktelik oluyor. Bir takımın en büyük gücü taraftarıdır. Her şartta yanımızda olan tüm cefakar taraftarlarımıza şükranlarımı sunarım. İnşallah onları her geçen gün daha da mutlu etmenin gururunu yaşayacağız."

(AA)

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