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04 Aralık 2019 Çarşamba 12:57:06 | Son Güncelleme: 04 Aralık 2019 Çarşamba 12:58:54

Gaziantep FK: Devre arası forvet, orta saha, sol bek ve 6 numara transfer edeceğiz

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, hedeflerinin Süper Lig’de sezonu ilk 10 içerisinde bitirmek olduğunu açıklayarak, devre arasında pek çok mevkiye transfer yapacaklarını vurguladı.

Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, takımın son durumu, hedefleri, transfer çalışmaları, Teknik Direktör Marius Sumudica ve yardım kampanyası gibi pek çok konuya ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Hedefimiz ligi ilk 10’da bitirmek”

Gaziantep Futbol Kulübü’nün hedefini ligi ilk 10 içerisinde tamamlamak olarak belirlediklerini söyleyen Mehmet Büyükekşi, “Bu yıl Süper Lig’e yeni çıktık. Bizim hedefimizde ligi ilk 10 içerisinde bitirmek var. Şu anda da bu hedefe ulaşma konusunda emin adımlarla ilerliyoruz. Biz yakın zamanda Türkiye’nin önemli takımlarından bir tanesi olmak istiyoruz. Gaziantep şehri geçmişte bu başarıları birçok sefer tekrarladı. Bundan sonra da tekrarlayacaktır. Bu şehrin geçmişten gelen büyük bir tecrübesi var” dedi.

“Forvet, orta saha, sol bek ve 6 numara takviyesi yapacağız”

Takımın durumu ve transfer çalışmaları hakkında açıklamalarda bulunan Gaziantep Futbol Kulübü Başkanı Mehmet Büyükekşi, “Maalesef şu anda kadro anlamında bir takım şanssızlıklar yaşıyoruz. Kadroda toplam 7 sakat oyuncumuz var. Kadromuzdaki forvetlerden biri olan Muğdat’ın çapraz bağları koptu ve mayıs ayı sonuna kadar kendisinden yararlanamayacağız. Yine santrfor oyuncumuz Muhammed Demir de fıtık ameliyatı oldu. Yaklaşık 8 hafta da ondan faydalanamayacağız. O yüzden devre arasında forvet transferi yapacağız. Yine orta sahada Tetteh’in sakatlığı var, ondan da faydalanamayacağımız için orta sahaya takviye yapacağız. Sol bek mevkisinde de hem yedek hem de as oyuncumuz sakat. Oraya da transfer yapacağız. Bir 6 numara pozisyonu için transfer girişimlerimiz olacak. Doğru transferleri yapıp takımımızı ikinci yarı daha iyi noktalara taşımayı düşünüyoruz. Ayrıca alt yapıdan oyuncularımızı da takıma kazandırıp yerli oyuncu sayımızı arttırmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.

"Tekliflerin önüne geçebilmek için Sumudica’nın sözleşmesini uzattık”

Teknik Direktörü Marius Sumudica ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Büyükekşi, “Biz hem takımdaki istikrarı sağlamak hem de futbolculara hocaya duyulan güveni göstermek amacıyla hocamızla yola devam etme kararı aldık. Ayrıca hocamıza özellikle Romanya milli takımından gelen tekliflerin önünü kesebilmek için hocamızın sözleşmesini bir yıl daha uzatarak toplam iki yıllık sözleşme yaptık” şeklinde konuştu.

‘Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek’ kampanyası

Takımın mali durumuna da değinen Büyükekşi, “Bizim kulüp olarak bankalardan kredi alma gibi bir hedefimiz yok. Onun yerine kendi kaynaklarımız ve kendi şehrimizde yaşayanlarımızdan destek istiyoruz. Bunu kombine alımı, reklam verilmesi yoluyla yapmak istiyoruz. Bunun dışında şu anda başlatmış olduğumuz bir kampanya var. Bu projemizin adını ‘Gaziantep Tek Yürek Kırmızı Siyaha Tam Destek’ olarak belirledik. Bu kampanyaya destek vermek isteyenler üç şekilde kampanyaya katılım sağlayabilecek. Bunlardan birincisinde takıma destek vermek isteyen taraftarlar 8827’ye DESTEK yazıp SMS göndererek 10 lira ile katılım sağlayabilecek. Bu kampanyaya yüz binlerce katılım beklentimiz var. İkinci destek şeklimiz ise forma satın alınması. Bu şekilde destek olmak isteyen dostlarımız da mağazalarımızda ve internet sitelerimizden 100 TL bedelle satışa sunulan formalardan satın alarak katılım sağlayabilir. Üçüncü destek şekli ise üç banka hesabında bulunan Gaziantep Futbol Kulübü hesaplarına TL, Dolar, Euro olarak bağış yapılmasıdır. Bu hesaplara Gaziantepli olan ve Gaziantep’e destek vermek isteyen herkesten destek vermelerini bekliyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Kadın taraftar sayısını arttırmak istiyoruz”

Takımın maçlarında daha fazla taraftara ihtiyaç duyduklarını ve özellikle kadın taraftar sayısını arttırmak istediklerini de vurgulayan Mehmet Büyükekşi, “Gaziantep’te maçlarımıza gelen bir kadın taraftar derneğimiz var. Biz bu derneğimizle iş birliği içerisindeyiz. Şuanda da her maçımıza bu dernekle birlikte yaklaşık 200 kadın taraftarımız geliyor. Biz bu sayıyı arttırmak ve daha fazla kadın taraftarı stadımızda, maçlarımızda ağırlamak istiyoruz ve kadın taraftar sayımızı arttırmak istiyoruz” diye konuştu.  (İHA)

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