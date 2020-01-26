Gaziantep Basketbol'dan Fenerbahçe Beko'ya büyük sürpriz
Fenerbahçe Beko'yu sahasında konuk eden Gaziantep Basketbol, sahadan 11 sayı farkla galip ayrıldı.
ING Basketbol Süper Ligi'nin 17. hafta maçında Gaziantep Basketbol, Fenerbahçe Beko'yu 81-70 yendi.
İlk periyotta oyuna hızlı başlayan ev sahibi takım periyodu 19-17 önde tamamladı. İkinci periyotta etkisini arttıran konuk takım soyunma odasına 38-37 önde girdi.
İkinci yarı arka arkaya bulduğu basketlerle öne geçen Gaziantep Basketbol, farkı 12 sayıya yükseltti (60-52). Son periyotta da oyundaki hakimiyetini sürdüren ev sahibi takım, parkeden 81-70 önde ayrıldı.
Salon: Şahinbey
Hakemler: Emin Moğulkoç, Mehmet Şahin, Ahmet Tatlıcı
Gaziantep Basketbol: İsmail Cem Ulusoy 7, Orhan Haciyeva, Crawford 13, Rich 13, Buva 11, Vasiliauskas 2, Jelovac 17, Metehan Akyel 2, Erol Can Çinko 3, Can Uğur Öğüt 13
Fenerbahçe Beko: Nunnally 11, Melih Mahmutoğlu 8, Ali Muhammed 16, Ahmet Düverioğlu 4, Lauvergne 14, Westermann 10, Jan Vesely 2, Datome 5
1. Periyot: 19-17
Devre: 37-38
3. Periyot: 60-52
(AA)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT