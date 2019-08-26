Gary Medel’in yerine Lemina

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■BEŞİKTAŞ’TA transfer harekatı sürüyor... Quaresma’ya kulüp bul diyen Siyah-Beyazlılar, Medel’i de İtalyan ekibi Bologna’ya gönderiyor... Çizme ekibiyle 2.5 milyon euroya söz kesildi. Bologna, Şilili oyuncuya ise 1.7 milyon euro maaş verecek, 2 yıllık sözleşme imzalayacak. Kara Kartal, Medel’in yerini de Southampton forması giyen Mario Lemina ile doldurmayı planlıyor. Sözleşmesi 2022’de bitecek olan Gabonlu için İngiliz ekibine kiralama teklifinde bulunuldu. Transfer hafta içi netleşecek.