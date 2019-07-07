07 Temmuz 2019 Pazar 08:00:00 | Son Güncelleme: 06 Temmuz 2019 Cumartesi 23:19:03
Gary Medel için 5 milyon euro bedel
SİYAH-Beyazlı takımda gönderilecek isimler arasında olduğu iddia edilen Gary Medel için Fiorentina'nın devrede olduğu öne sürüldü.
GÜNEŞ
■ İstanbul’da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilen Şilili yıldız için Fiorentina'nın 5 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun ismi bir süredir West Ham United ile de anılıyordu. Premier Lig ekibinin Şilili teknik direktörü Pellegrini, vatandaşını Londra’da görmek istiyor.
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