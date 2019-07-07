Gary Medel için 5 milyon euro bedel

GÜNEŞ

■ İstanbul’da mutsuz olduğu ve ayrılmak istediği iddia edilen Şilili yıldız için Fiorentina'nın 5 milyon euroluk teklif yapacağı öne sürüldü. Tecrübeli orta saha oyuncusunun ismi bir süredir West Ham United ile de anılıyordu. Premier Lig ekibinin Şilili teknik direktörü Pellegrini, vatandaşını Londra’da görmek istiyor.