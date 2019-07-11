Gary Medel Fiorentina yolcusu

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4 yıl Hırvat yıldız Milan Badelj ile yola devam ettikten sonra tecrübeli futbolcuyu Lazio’ya kaptıran Fiorentina geçtiğimiz sezon orta sahada büyük kayıp yaşadı. Bryan Dabo ve Gerson ikilisinden beklenen verimi alamayan ‘Mor Menekşeler’ bu sezon aynı problemlerle karşı karşıya kalmak istemezken, Vincenzo Montella’nın krizi aşma adına Gary Medel transferiyle rahatlamak istediği belirtildi.

BEŞİKTAŞ 6 MİLYON EURO'YA SICAK BAKTI

Beşiktaş’ta oynadığı futbolla kalitesini ispatlayan ve son olacak Copa Amerika turnuvasında performansıyla alkış toplayan Medel için girişimlere başlayan Fiorentina Beşiktaş’a 5 milyon Euro teklif ettiği öğrenilirken, Fikret Orman’ın bu teklifi yetersiz bulduğu için geri çevirdiği ifade edildi. Siyah beyazlı formayla 35 maça çıkan yıldız futbolcu için 6 milyon euro’ya çıkan İtalyan kulübüne olumlu yaklaşan Başkan Orman’ın önümüzdeki günlerde İtalyan yöneticilerle masaya oturacağı bildirilirken, 31 yaşındaki Şilili oyuncunun da Serie A’ya geri dönmek istediği öğrenildi.

Daha önce İnter’de oynayan Gary Medel’in Fiorentina’da oynamak istediği anlaşılırken, transferin son rakam olarak 6 milyon euro’ya biteceği belirtildi.