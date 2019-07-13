Garry tamam Ndiaye yolda

GÜNEŞ

■ F.BAHÇE bir süredir transfer görüşmesi yürüttüğü Garry Rodrigues’i İstanbul’a getirerek sağlık kontrolünden geçirdi. 28 yaşındaki oyuncuyu İstanbul Havalimanı’nda sportif direktör Damien Comolli karşıladı. Geçen sezon devre arasında G.Saray'dan 10 milyon dolara Suudi Arabistan ekibi Al İttihad’a transfer olan Rodrigues, burada beklentilerin altında kalmıştı. 2 sezon kiralık anlaşmaya varılan Garry, Sarı-Lacivertliler'in Topuk Yaylası'ndaki kampına katılacak.

İNTİKAM İÇİN DÖNDÜ

■ GARRY Rodrigues, en skorer sezonunu Türkiye'de yaşadı. G.Saray formasıyla 2017-18 sezonunda 40 resmi maça çıkan futbolcu 10 gol, 11 asistlik performans sergiledi. Yıldız isim bu katkısına rağmen G.Saray’dan sorunlu ayrılmıştı. Sarı-Kırmızılılar’dan yıllık 1.350 bin euro kazanan Rodrigues yönetime “Benim golüm asistim daha çok, Belhanda ve Feghouli'nin aldığı ücreti isterim (4 milyon euro) diye” rest çekmişti. Fatih Terim de buna çok sinirlenerek köprüleri atmıştı.

HOCADAN ONAY ÇIKTI

■ DAHA önce ezeli rakibi G.Saray’ın milli stoperi Serdar Aziz’i kadrosuna katan F.Bahçe, bu hamlenin üzerinden daha bir yıl geçmeden bu kez de 2017-18 şampiyonluğundaki kilit isim Rodrigues’i renklerine bağladı. İddialı bir kadroyla sezona girmeyi hedefleyen kanarya, bir başka G. Saraylının daha peşinde… Geçen yıl Cim Bom’da kiralık oynayan Stoke City’nin orta saha oyuncusu Badou Ndiaye F.Bahçe yolunda… Teknik direktör Ersun Yanal’ın da bu flaş transfere onay verdiği öğrenildi.