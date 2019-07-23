Garry Rodrigues'in Fenerbahçe'ye maliyeti belli oldu

Fenerbahçe'nin Rodrigues’i bedelsiz kiraladığı şeklindeki açıklama Al İttihad Kulübü’ne yönelik Suudi Arabistan’da soruşturma açılmasına neden olmuştu. Spor Genel Otoritesi Başkanı Prens Abdülaziz bin Türki El Faysal, Al İttihad yönetiminden bu konuyla ilgili açıklama beklediğini ileten bir mektup yazdı. Al Faysal’ın mektubuna Rodrigues’in eski başkanı Anamar bin Abdullah Al-Haili’den cevap geldi. Al Haili, Rodrigues’in sezonluk 2.5 milyon euro kiralama bedeliyle Fenerbahçe’ye verildiğini ve ücretin 2 sezon sonunda ‘Zorunlu satın alma opsiyonu’ olarak Fenerbahçe tarafından ödeneceğini bildirdi. Ayrıca oyuncunun sezonluk ücretinin yüzde 60’ının Al İttihad tarafından ödeneceği iddialarını da yalanlayan Al Haili, “Tüm ücreti F.Bahçe ödeyecek” dedi.

(Akşam)