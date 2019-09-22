Garry Rodrigues Galatasaray derbisinde yok

Süper Lig'in 5. haftasında dün oynanan Ankaragücü maçının 39. dakikasında sakatlanan ve yerini Emre Belözoğlu'na bırakan Garry Rodrigues'in sağlık durumu belli oldu. Yıldız futbolcunun ayak bileğinde ikinci derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edilirken Galatasaray derbisinde oynayamayacağı öğrenildi.

Fenerbahçe'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Garry Rodrigues'in dün oynanan Fenerbahçe-MKE Ankaragücü maçında ayak bileğinde burkulma oldu. Kulüp doktorumuz Prof. Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından yapılan muayene ve tetkiklerinde ayak bileğinde 2. derece zorlanma ve ayak bileği bağlarında kısmi dejenerasyon tespit edildi. Rodrigues'in tedavisine başlanıldı"