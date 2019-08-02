Garry Rodrigues: Çok daha iyi olacağımı biliyorum
Fenerbahçe'nin yaz transfer sezonunda Al-İttihad'dan kadrosuna kattığı Garry Rodrigues performansına ilişkin konuştu.
Fenerbahçe'nin Al-İttihad'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Garry Rodrigues, hazırlık maçlarındaki performansına ilişkin konuştu.
Eski günlerine dönüş sinyali veren Rodrigues, "Hala tam hazır değilim. İyi çalışıyorum. Çok daha iyi olacağımı biliyorum" dedi.
REAL MADRİD'E GOL ATTI
Sarı-lacivertlilerdeki ilk maçlarında kafalarda soru işaretlerine neden olan 28 yaşındaki yıldız isim, Real Madrid ile oynanılan Audi Cup 4.'lük mücadelesinde golle buluştu. Rodrigues, karşılaşmanın 6. dakikasında İspanyol devinin kalecisi Keylor Navas'ı avlamış ve takımını 1-0 üstünlüğe taşımıştı.
(Sabah)
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