Garry Rodrigues bu akşam İstanbul'a geliyor

Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Garry Rodrigues'e kavuşuyor. Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.

Takvim'in haberine göre; özel işlerini halleden Rodrigues'in yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak olan 29 yaşındaki futbolcu ardından Topuk Yaylası'na geçecek. Rodrigues, Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biriydi.