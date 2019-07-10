Garry Rodrigues bu akşam İstanbul'a geliyor
Transferde bombaları art arda patlatan Fenerbahçe'de, Garry Rodrigues'in de yarın akşam İstanbul'a geleceği ifade edildi.
Fenerbahçe kiralık olarak kadrosuna katmaya hazırlandığı Garry Rodrigues'e kavuşuyor. Sarı-Lacivertliler ile her konuda anlaşma sağlayan yıldız futbolcu, özel işlerinin olması nedeniyle İstanbul'a gelişini ertelemişti.
Takvim'in haberine göre; özel işlerini halleden Rodrigues'in yarın akşam İstanbul'a gelmesi bekleniyor. Sağlık kontrolünden geçtikten sonra 2 yıllık kiralık sözleşmeye imza atacak olan 29 yaşındaki futbolcu ardından Topuk Yaylası'na geçecek. Rodrigues, Ersun Yanal'ın en çok istediği isimlerden biriydi.
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