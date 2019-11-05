05 Kasım 2019 Salı 08:00:00 | Son Güncelleme: 04 Kasım 2019 Pazartesi 23:51:30
Garry isyanı
F.BAHÇE taraftarı sezon başında takıma katılan ve mücadelesi ile göz dolduran Garry Rodrigues’e Kayserispor maçından sonra öfkeliydi...
GÜNEŞ
■ Konyaspor ağlarına müthiş bir gol bırakan Yeşil-Burunlu oyuncunun, Kayserispor karşısında 2 net pozisyonu harcaması taraftarı sinirlendirdi. Sosyal medyada Rodrigues’i sert sözlerle eleştiren Sarı-Lacivertli taraftarlar, “Bunları atamazsan neyi atacaksın kardeşim. Senin yüzünden yenildik. Ayağını İstanbul’da bırakmış” ifadelerini kullandı.
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