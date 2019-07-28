28 Temmuz 2019 Pazar 16:41:49 | Son Güncelleme: 28 Temmuz 2019 Pazar 16:42:27
Gareth Bale, Real Madrid'de kaldı
Real Madrid'den ayrılıp Çin'in Jiangsu Suning takımına gitmeye hazırlanan Gareth Bale, İspanyol kulübünün anlaşmayı iptal etmesi üzerine takımda kaldı.
BBC'nin haberine göre Çin ekibi ile 3 yıllığına anlaşan Bale, haftada 1.1 milyon euro kazanacaktı. Ancak Real Madrid'in anlaşmayı bozması üzerine Galli yıldız İspanya'ya döndü.
ZIDANE AÇIKLAMIŞTI
Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Bale için “Ayrılması çok yakın. Herkes için hayırlı olsun.” sözlerini kullanmıştı.
(Sporx)
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