Gareth Bale, Real Madrid'de kaldı

BBC'nin haberine göre Çin ekibi ile 3 yıllığına anlaşan Bale, haftada 1.1 milyon euro kazanacaktı. Ancak Real Madrid'in anlaşmayı bozması üzerine Galli yıldız İspanya'ya döndü.

ZIDANE AÇIKLAMIŞTI

Real Madrid Teknik Direktörü Zinedine Zidane, Bale için “Ayrılması çok yakın. Herkes için hayırlı olsun.” sözlerini kullanmıştı.

(Sporx)