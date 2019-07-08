Galatasaraylı Ndiaye, Fenerbahçe’ye teklif edildi

Al Ittihad formasını giyen Garry Rodrigues'i imza aşamasına getiren Fenerbahçe'nin gündemine bir eski Galatasaraylı daha girdi. Rodrigues'in menajeri olan William D'avila, geçen sezon kiralık olarak Sarı-Kırmızılı formayı giyen Badou Ndiaye'yi teklif etti. Fenerbahçe yönetimi konuyu hemen değerlendirmeye alırken, gözler Ersun Yanal'ın vereceği rapora çevrildi.

SICAK BAKABİLİR

Orta alana agresif bir 8 numara takviyesi isteyen Yanal'ın Badou Ndiaye'ye sıcak bakacağı belirtiliyor. Eğer tecrübeli hoca onayı verirse Fenerbahçe yönetimi hemen Stoke City ile temasa geçecek.

GEÇEN SEZON DA GÜNDEME GELMİŞTİ

Bonservisi Stoke City'de olan Ndiaye geçen sezon da F.Bahçe'nin gündemine gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

TERİM ONU İSTEMEDİ

Geçen sezon kiralık olarak G.Saray forması giyen Ndiaye, Fatih Terim'in yeni sezon planlarında yok. (Takvim)