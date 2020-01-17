Galatasaraylı Jesse Sekidika'ya sürpriz talip çıktı

Galatasaray'ın yeni transferi Jesse Sekidika'yı kiralamak kiralamak isteyen Erzurumspor, Fatih Terim'in vereceği kararı bekliyor.

Erzurumspor, Galatasaray'ın Eskişehirspor'dan 4.5 yıllığına transfer ettiği 23 yaşındaki Jesse Sekidika'yı kiralamak için teklifte bulunmuştu.

Henüz lisansı çıkarılmayan Nijeryalı forvet eğer kiralanacaksa ilk tercih Mavi-Beyazlı ekip olacak. Transferde son kararı ise Fatih Terim verecek. Oyuncu, 1. Lig'de bu sezon 8 gol atıp, 2 asist yapmıştı.

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