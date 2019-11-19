Galatasaraylı eski yönetici açıkladı! Ndiaye transferinde Galatasaray'a büyük şok

Galatasaray eski yöneticisi Cenk Ergün, Trabzonspor'un transfer çalışmalarıyla ilgili dün çok önemli açıklamalarda bulundu.

GİRİŞİMİ VAR!

Ergün, "Badou Ndiaye için Trabzonspor'un girişimin olduğunu birinci dereceden öğrendim. Ndiaye, Trabzonspor'a çok yakın. Stoke City, Ndiaye'nin Türkiye'deki piyasasını bilerek tok satıcıyı oynuyor..." ifadelerini kullandı.

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