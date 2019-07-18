18 Temmuz 2019 Perşembe 09:51:59 | Son Güncelleme: 18 Temmuz 2019 Perşembe 10:04:28
Galatasaray'ın yeni transferi İstanbul'da
Galatasaray'ın yeni transferi Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın Fulham'dan kiralık olarak görüşmelere başladığını ve KAP bildirdiği Fildişi Sahilli futbolcu Jean Michael Seri, İstanbul'a geldi. (İHA)
Galatasaraylı taraftarlar havalimanında Jean Michael Seri'yi bekledi.
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