31 Temmuz 2019 Çarşamba 19:34:24 | Son Güncelleme: 31 Temmuz 2019 Çarşamba 20:59:36
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi
Galatasaray'ın yeni transferi Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Galatasaray'ın transferi için görüşmelerin başlandığını KAP'a bildirdiği Emre Mor, İstanbul'a geldi.
Sarı-kırmızılıların, Celta Vigo'dan transferi Emre Mor akşam saatlerinde İstanbul'a geldi. Sağlık kontrollerinden geçecek olan 22 yaşındaki futbolcu, daha sonra Galatasaray'a imza atacak.
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