Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu açıklandı
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu UEFA'ya bildirdi.
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek kadrosunu açıkladı.
Fatih Terim'in seçtiği listede Ahmet Çalık, Martin Linnes, Emre Akbaba, Jimmy Durmaz, Taylan Antalyalı isimleri yer almadı.
İşte Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi kadrosu;
Kaleciler: Muslera, Okan
Savunma: Şener, Ömer, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo
Orta Saha: Seri, Selçuk, Belhanda, Babel, Donk, Feghouli, Nzonzi, Lemina
Hücum: Adem, Falcao, Andone, Emre Mor
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