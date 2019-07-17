Galatasaray'ın transferi için yoğun çaba harcadığı Benjamin Tetteh, Reims'e transfer oluyor
Fransız basını, Ganalı golcü hakkında dikkat çeken bir transfer iddiası yayınladı.
Galatasaray'ın ara transfer döneminde gözdesi olan ve yaz döneminde tekrar gündemine gelen Benjamin Tetteh cephesinde sürpriz bir gelişme yaşandı. Golcü futbolcunun Reims yolunda olduğu öne sürüldü.
Fransız basınından L'Equipe Gazetesi'nin haberine göre Fransa Ligue 1 ekibi Reims, Sparta Prag'ın forveti Benjamin Tetteh ile yakından ilgileniyor. Reims teknik direktörü David Guion'un Tetteh'i yeni sezonda kadrosunda görmek istediği ve Fransız ekibinin transfer çalışmaları kapsamında teklif sunduğu iddia edildi.
Mbaye Diagne'nin ayrılık ihtimali nedeniyle Benjamin Tetteh yeniden Galatasaray ile anılmaya başlamıştı. Tetteh'in Fransa'dan gelen transfer teklifine sıcak baktığı ve Reims'e imza atmaya yakın olduğu ifade edildi. Ganalı golcünün geleceği önümüzdeki günlerde belli olacak.
(Futbol Arena)
- MAGAZİN
- SPOR
- YAŞAM
- SANAT
- Lecce, Burak Yılmaz'a yaptığı 2 milyon Euro'luk teklifi 2,5 milyon Euro'ya yükseltti
- Galatasaray, Jean Michael Seri'nin menajerini İstanbul'a getiriyor
- Lille, 17 milyon Euro karşılığında Yusuf Yazıcı'yı kadrosuna kattı
- Lecce taraftarından Burak Yılmaz bestesi
- Galatasaray taraftarı, kulübün Mehmet Topal ve Manuel Fernandes'le ilgilenmesine tepkili