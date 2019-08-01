Galatasaray'ın stoper transferinde ilk sırada Ertuğrul Ersoy var

Savunmayı Marcao - Luyindama ikilisinden oluşturacak olan Sarı kırmızılılar, bu oyuncuları yedekleyecek isimleri kadrosuna katmaya çalışıyor.Bursaspor’dan Ertuğrul Ersoy, gündemin ilk sırasında yer alıyor.

22 yaşındaki futbolcu için 500 bin euro artı Ahmet Çalık'ı teklif eden Sarı Kırmızılıların Ertuğrul ile prensip anlaşmasına vardığı belirtildi. Genç oyuncunun kulübüyle olan sözleşmesi 2022 yılında sona eriyor.

Yeşil - Beyazlı formayla geçen sezon 30 lig maçına çıkan Ertuğrul Ersoy, 1 gol kaydetti.

Teknik direktör Fatih Terim, zaman zaman Ryan Donk’u da bu bölgede oynatmayı düşünüyor.

(TRT Spor)